 

США поздравили Узбекистан с Днем независимости

31.08.2020, 16:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Узбекистан с Днем независимости.

«Сотрудничество между США и Узбекистаном за последний год углубилось, несмотря на пандемию COVID-19 и другие глобальные проблемы, – отметил Помпео. – Мы продолжаем укреплять наше партнерство в интересах региональной стабильности, безопасности и взаимного процветания, в том числе посредством дипломатической платформы C5 +1 и трехсторонних встреч с правительством Афганистана. Поскольку Узбекистан продолжает проводить смелую и амбициозную программу реформ, наше партнерство будет только расширяться».



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