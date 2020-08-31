 

В Минобразования Украины рассказали, как будет организован образовательный процесс с 1 сентября

31.08.2020, 16:40, Новости дня

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, но с определенными особенностями из-за пандемии коронавируса. Об этом 31 августа на брифинге в Киеве рассказал врио министра Сергей Шкарлет, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Хочу отметить, что учебный год, как всегда, начнется 1 сентября, но с определенными особенностями [из-за] эпидемической ситуации в каждом регионе или в каждой образовательной административно-территориальной единице”, – сказал Шкарлет.

Он рассказал, что в случае “зеленого”, “желтого” или “оранжевого” уровня эпидемической опасности посещать учебные заведения можно в обычном режиме, “но с четким соблюдением санитарных норм и норм безопасного поведения”. 

“В случае установления красного режима эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями будет запрещено, и образовательный процесс будет происходить только в дистанционном режиме”, – подчеркнул Шкарлет. 

Врио министра напомнил, что уровень эпидемической опасности определяется государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Минздрав разработал рекомендации и правила безопасного обучения в образовательных учреждениях в условиях карантина. Соответствующую инфографику ведомство опубликовало в Facebook. В министерстве рекомендуют:

обеспечить детей 5–11 классов средствами индивидуальной защиты (в 1–4 классах маски не обязательны);
общаться с детьми на территории учебного заведения, но не заходить в него;
оставлять ребенка дома при первых симптомах ОРВИ;
следить за соблюдением ребенком правил личной гигиены.  

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1636237053206060

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,8 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., от инфекции умерло 2557 человек, 57 114 уже выздоровели. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киеве, а также во Львовской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

С 31 августа в Украине обновили карантинное зонирование. В самую неблагоприятную, “красную”, зону попали 11 районов и 10 украинских городов, среди которых областные центры Ивано-Франковск и Черновцы. Эпидемические уровни в стране устанавливают на 14 дней. 

В ряде регионов с неблагоприятной эпидемической ситуацией (например, в Ивано-Франковске) местные власти решили продлить школьникам каникулы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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