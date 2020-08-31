Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной: “Сомневаюсь, что когда-то снова женюсь”

31.08.2020, 16:32, Разное

В начале лета стало известно о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые в этом году должны были отметить шестую годовщину свадьбы. Поначалу новость была на уровне слухов, но чуть позже ее подтвердил сам фотограф, написав соответствующее заявление в Instagram. Теперь Исхаков при помощи соцсетей стал рассуждать о жизни после развода, поделившись своими мыслями с подписчиками.

Дмитрий Исхаков

Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те, кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли. А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!

– написал в Instagram Дмитрий напротив фото в поле. Ранее развод подтвердила и сама Полина – в эфире YouTube-шоу Жанны Мартиросян, Юлии Барановской и Натальи Красновой “Конечно, Вася!”. Жанна спросила певицу: “Поль, мы знаем, что ты только что развелась. Если вы решили пойти на такой шаг, я рада, что вы это делаете тихо и спокойно, что нет какого-то обсуждения, что вы ссоритесь в сети, потом миритесь, потом опять ссоритесь…”

Я вообще никогда не славилась пиаром личной жизни, на то она и личная, – сказала Полина. – Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. И то же самое было, например, с моей второй беременностью. Я страшно не хотела, чтобы были мои фотографии, на которых я уже на серьезном сроке. Я этого не скрывала, просто очень не хотела именно фотографий, хотя я дорабатывала уже до восьмого месяца и было смешно – колобок поет. Но люди просили, хотели, чтобы я просто стояла на сцене и пела, и я с удовольствием это делала. Но я всегда просила соблюдать конфиденциальность того, как я выгляжу, потому что фотографий с моей первой беременности – огромное количество, и они используются как реклама средств для похудения. И самое удивительное – никто не пишет, что на этих фотографиях я на шестом месяце.

Дмитрий Исхаков, Мия, Андрей и Полина Гагарина

Напомним, певица и фотограф познакомились в 2010 году: тогда Исхаков сделал для Гагариной серию фотографий, которая очень ей понравилась. И когда спустя три года артистке понадобились кадры для афиши концертного тура, она обратилась именно к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание. Уже через полгода в Париже, на “мосту влюбленных”, Дмитрий сделал Полине предложение, а спустя год со дня первого свидания, 9 сентября 2014-го, они расписались.