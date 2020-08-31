 

МВД Белоруссии заявило о 173 задержанных во время акций протеста

31.08.2020, 16:11, Новости дня

На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье были задержаны 173 человека до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», – передает РИА «Новости» ее слова.

Пресс-секретарь также отметила, что несанкционированные массовые мероприятия проходили в ряде городов республики, наибольшее число участников несанкционированных акций было в Минске, где протестующие собирались не в одной точке города, а в нескольких.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

Сообщалось, что в центре Минска в воскресенье были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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