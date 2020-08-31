 

Зоозащитник объяснил необходимость запрета конфискации домашних животных за долги

31.08.2020, 16:11, Новости дня

Домашние животные сильно привыкают к своим хозяевам, поэтому, если владелец надлежащим образом о нем заботится, изымать за долги питомца нельзя, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких, комментируя соответствующий законопроект.

Он прокомментировал инициативу  депутата Госдумы Владимира Бурматова, предложившего запретить изымать у россиян животных за долги. Речь идет о домашних питомцах, которые используются для целей, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности.

«Если честно, мне такие случаи неизвестны, но я не могу сказать, что их нет, и данный законопроект (который предлагает Бурматов – прим. ред.) не актуален. Думаю, что раз уж этот проект внесли, то пусть он будет, потому что животным от него хуже точно не станет. Просто нужно понимать, что изымать питомца у хозяина неправильно с моральной точки зрения, потому что он к владельцу эмоционально привык и любит его», – говорит Корецких.

Он подчеркивает, что если хозяин обращается с питомцем хорошо, не нарушает закон о правилах содержания животных, то неправильно отбирать у него домашнего любимца. 

Зоозащитник также обратил внимание на ряд других вопросов, связанных с домашними животными. Например, необходимо  разработать законопроекты об обязательной регистрации питомцев и добиваться исполнения закона об ответственном обращении с животными, отметил Корецких.

«Стоит также обратить внимание на ограничение разведения животных. То есть задуматься об обязательной стерилизации всех домашних питомцев, потому что есть часть людей, у которых, например, собака рожает, а потом они не знают, куда этих щенков деть. Топят их или отдают кому попало, выбрасывают на улицу, опять же», – заключил председатель Альянса защитников животных.

С начала 2020 года в силу вступила программа отлова безнадзорных животных, которая действует по принципу «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания». Ожидается, что это сократит количество бездомных животных и поможет уберечь от ряда болезней лиц без определенного места жительства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Умер американский лидер движения за гражданские права Джон Льюис

27.08 / Вице-президент Майк Пенс обратится к участникам третьего дня съезда Республиканской партии

06.07 / Дело Светланы Прокопьевой: могло быть хуже…

08.07 / ВЦИОМ подтвердил поддержку гражданами инициатив ЦИК по процедуре голосования

25.06 / Учеными был сделан прорыв в лечении агрессивных раковых опухолей

14.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

10.07 / Лопес Обрадор отметил изменение отношения Трампа к мексиканцам

17.07 / Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры – Владислав Иноземцев

15.07 / Канье Уэст не смог соперничать с Трампом и Байденом по поддержке избирателей

01.07 / Россия, Иран и Турция отвергли попытки создать новые реалии «на земле» в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска