Мнения: Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

31.08.2020, 16:08, Новости дня

Пока евразийская экономическая интеграция – это скорее народный проект, ориентированный на улучшение жизни простых людей, занятых конкретным делом и не имеющих времени или желания ходить на демонстрации и писать в социальных сетях. Но на уровне элит его поддержка имеет маргинальный характер. В том случае, если эта базовая проблема будет решаться, мы можем рассчитывать на то, что объективные препятствия для более цивилизованных отношений между Россией и её соседями не станут в будущем непреодолимыми.

Пока евразийская экономическая интеграция – это скорее народный проект, ориентированный на улучшение жизни простых людей, занятых конкретным делом и не имеющих времени или желания ходить на демонстрации и писать в социальных сетях. Но на уровне элит его поддержка имеет маргинальный характер. В том случае, если эта базовая проблема будет решаться, мы можем рассчитывать на то, что объективные препятствия для более цивилизованных отношений между Россией и её соседями не станут в будущем непреодолимыми.

Внутриполитический кризис в Белоруссии – вне зависимости от его исхода – хороший повод поговорить о природе и перспективах отношений РФ и её соседей. В большинстве своём это страны, образовавшиеся на основе бывших союзных республик СССР и никогда до этого не имевшие собственной государственности в рамках Вестфальского международного порядка.

Как и большинство стран с такой судьбой – в Африке или Азии, – они ещё долго будут испытывать проблемы с собственной легитимностью. Их национальные элиты вынуждены балансировать между выгодами, которые они извлекают из суверенитета, и объективной невозможностью сохранить этот суверенитет вне условий, определяемых балансом сил более крупных и состоявшихся держав.

Главное препятствие здесь – не только невозможность обеспечить безопасность с опорой на собственные силы, – этой привилегией в современном мире в полной мере обладают только ядерные державы. Проблема имеет более фундаментальный характер – для уверенности в международных делах необходим не суверенитет как таковой, а признанная в мире традиция государственности. Индия или Китай тоже на определённых этапах своей истории не могли похвастаться суверенными правами, которые были бы сопоставимы с Россией или другими европейскими державами. Но их государственная история насчитывает сотни или даже тысячи лет.

В таком масштабном контексте все другие озабоченности, связанные, например, с тем, что эти страны находятся на периметре безопасности сразу трёх крупных игроков – России, Китая и Европы, – являются не вызовами, а решаемыми практическими вопросами. Также некоторые из них непосредственно соприкасаются с архаичным югом Евразии, откуда могут исходить свойственные исламскому миру вызовы. Но эта проблема тоже решаема. При наличии уверенности в себе, которой, как мы видели, в силу объективной причины пока недостаточно.

Международная политика не может решить за соседей РФ эту фундаментальную проблему, а история сейчас движется слишком быстро для того, чтобы рассчитывать на её самостоятельный ход.

Даже страны Балтии, вступившие в институты Запада – НАТО и Европейский союз, – не обладают абсолютной уверенностью в том, что их государственность окажется непрерывной, и поэтому развиваются на основе отрицания одних внешних факторов и адаптации к другим. Тогда как поведение полностью состоявшегося государства основано на его внутреннем развитии и стратегической культуре.

Если прибегать к введённой американским политологом Джорджем Кеннаном в работе «Истоки советского поведения» (1947) категории, то «истоки» российского, французского или даже немецкого поведения (после того как эта страна получила в 1991 году полный суверенитет) мы ищем во внутреннем развитии, а большинства стран бывшего СССР – в реакции на внешние вызовы и возможности. Поэтому задача поддержания международной безопасности для РФ и её соседей неизбежно состоит в создании способствующих миру внешних условий.

Среди них центральное значение имеет и будет иметь в дальнейшем уверенность национальных элит стран-участниц в своём будущем. Именно эти элиты должны быть главным получателем выгод от международного сотрудничества, в том числе и через его вклад в повышение социальной стабильности, создание рабочих мест и увеличение взаимной экономической открытости.

Одним из таких политических решений может быть евразийская экономическая интеграция. В принципе эта интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Пока мы не можем дать на этот вопрос полностью убедительный ответ.

Хотя, если смотреть на экономические показатели, участие в ЕАЭС уже должно способствовать большей уверенности стран-участниц. Однако, как мы видим по событиям в Белоруссии, пока источником уверенности элит является двусторонний торг с Россией, тональность и содержание которого меняется в соответствии с внешними и внутренними вызовами. За пять лет своей работы ЕАЭС не удалось создать системно работающие механизмы стабилизации государственности участвующих в проекте соседей России.

Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»

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