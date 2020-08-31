Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

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31.08.2020, 16:08, Новости дня

Экс-президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер в возрасте 84 лет, сообщил действующий президент страны Рам Натх Ковинд.

«Печально слышать, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть – это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец. Народ оплакивает потерю одного из своих самых достойных сыновей. Соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам», – написал президент Ковинд на своей странице в Twitter.

Мукерджи покинул пост президента Индии в июле 2017 года.



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