Анонсированы переговоры глав МИД РФ и Белоруссии

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31.08.2020, 16:08, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве в среду, 2 сентября.

«Второго сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии в Москве», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Россия намерена поддерживать братский белорусский народ.

Лавров также заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны, отметив, что у МИД есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.



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