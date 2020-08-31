Анонсированы переговоры глав МИД РФ и Белоруссии
31.08.2020, 16:08, Новости дня
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве в среду, 2 сентября.
«Второго сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии в Москве», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Россия намерена поддерживать братский белорусский народ.
Лавров также заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны, отметив, что у МИД есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.
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