 

Анджелина Джоли оригинально отреагировала на новый роман Брэда Питта

31.08.2020, 15:53, Разное

Голливудского актера Брэда Питта все чаще видят вместе с моделью Николь Потуральски. Анджелина Джоли оригинально отреагировала на новый роман бывшего супруга.
Один из последних случаев, когда папарацци застигли Брэда Питта вместе с 27-летней немецкой манекенщицей, произошел в Париже. Пара садилась на самолёт и, по утверждению очевидцев, не скрывала романтических чувств. Многие задались вопросом, как новую любовь экс-мужа воспринимает Анджелина Джоли.

Американская артистка оставила без внимания изменения в личной жизни 56-летнего Питта. Как оказалось, ей абсолютно не интересно, с кем звезда «Трои», «К звездам» и «Древа жизни» пытается связать судьбу. Судя по всему, Джоли игнорирует вопросы о своем отношении к любовным приключениям бывшей половины. Ответы на них журналисты попытались узнать у ее окружения. Друзья 46-летней голливудский звезды подтверждают, что она не интересуется, что сейчас происходит в жизни Брэда Питта.

Из того, что стало известно репортёрам, Анджелина Джоли все же отреагировала на новый роман, хоть и довольно оригинально. Со слов селебрити, она может начать волноваться по поводу новой любви Питта только в том случае, если он каким-то образом затронет детей. В сердце артистки нет больше теплых чувств к бывшему возлюбленному, потому и на слухи о нем звезда попросту не реагирует. Напомним, в браке у Джоли и Питта родились трое малышей детей, ещё троих детей пара усыновила.

Стоит отметить, что после прибытия на курорт, где Питт и Потуральски находятся вместе, модель не публиковала в соцсетях общих снимков с актером, почти вдвое старшим нее. Однако именно это, считают некоторые журналисты, и является доказательством их с Питтом романа. Как пишет «Слово и дело», вместо этого манекенщица разместила фото двух ракеток для игры в бадминтон.



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