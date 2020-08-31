Первый раз в первый класс: Дети российских знаменитостей собираются в школу

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31.08.2020, 15:53, Разное

Дети Галкина и Пугачёвой, Прилучного и Муцениеце, Фриске и Шепелева, а также других российских знаменитостей собираются в школу. Уже завтра они станут первоклассниками.
В этом году двойняшкам Аллы Пугачёвой и Максима Галкина предстоит стать учениками одной из самых дорогих и престижных школ страны — Первой Московской гимназии. Стоит отметить, что месяц обучения в ней одного ребёнка стоит около 170 тысяч рублей.

Ответственно подошёл к выбору учебного заведения для своего наследника и Дмитрий Шепелев. Платон пойдёт в частную школу, где учителями иностранных языков выступают специалисты из-за границы. Знаменитому отцу придётся выложить полтора миллиона рублей за год учёбы сына.

Дочь Анны Снаткиной и Виктора Васильева в этом году тоже станет первоклассницей. Девочка уже имеет навыки чтения и даже немного знает таблицу умножения. Тем временем наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко будет учиться в простой подмосковной школе, хотя ещё год назад продюсер говорила о домашнем обучении для Саши.

Вполне возможно, что шестилетняя дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова, которая уже успела окончить подготовительный класс, тоже пойдёт в школу. Пока неизвестно, какое решение по этому поводу приняла её знаменитая мама, ведь своё семилетие девочка будет праздновать лишь в январе.

Учеником первого класса совсем скоро станет старший ребёнок Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Тимофей прошёл подготовительное обучение, поэтому смело может присоединиться к другим первоклассникам. Актриса уже делилась новостью о том, что её наследник имел возможность познакомиться со своими одноклассниками.



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