Партия Зеленского выдвинула в мэры Одессы КВНщика

31.08.2020, 15:48, Новости дня

Кандидатом в мэры Одессы от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стал бывший КВНщик и участник «Джентельмен-шоу» Олег Филимонов.

«Предложение это мне сделал президент. Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются», – сказал Филимонов «Стране.ua».

КВШзик заявил, что такое предложение стать градоначальником поступало дважды, но когда такой вариант ему предложил Зеленский, он решил согласиться.

«До этого предлагали определенные группы людей в Одессе, которые хотели, чтобы пришла новая власть. Но когда тебе предлагают, ты думаешь: «А что же я должен за это в последствии делать?» И очень избирательно к таким предложениям относишься. Здесь – предложение от президента, которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса. Без коррупции. Одесса, которая возвращает свою идентичность», – сказал Филимонов.

Комик считает, что у него есть довольно высокие шансы на победу.

«Я оцениваю высоко свои шансы на победу. По двум причинам. Первое – я очень люблю Одессу. Одесса меня создала. Я абсолютный продукт этого города. И у меня такое впечатление, что и Одесса меня любит. Когда есть взаимная любовь –- все может получиться очень хорошо», – сказал он.

Между тем издание отмечает, что «Слуге народа» не нужна победа Филимонова на выборах главы города.

Сторонники Зеленского заключили «негласный политический союз» с нынешним мэром Одессы Геннадием Трухановым, чтобы получить большинство в одесском горсовете вместе с партией градоначальника «Доверяй делам». Предполагается, что Труханов сохранит пост мэра.

Напомним, кандидатом на пост мэра Киева от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского стала депутат Верховной рады Ирина Верещук.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Верещук стать мэром украинской столицы.