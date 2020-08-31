Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда
31.08.2020, 15:48, Новости дня
ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.
Падение ВВП – прямое следствие ограничительных мер в связи пандемией коронавируса, передает ТАСС заключение Национального статистического института (Istat).
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также отмечал, что при дальнейшем распространении коронавируса ВВП может снизиться более чем на 10%.
Показатели спроса на конечные товары и услуги также сократились.
Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в конце августа число новых случаев заболевания коронавирусом в Италии вернулось к майским показателям.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет