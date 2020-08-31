США частично приостанавливают боевую подготовку в Южной Корее после аварии

31.08.2020, 15:30, Новости дня

Военное командование США в Южной Корее заявило в понедельник, что оно приостанавливает учебную подготовку на полигоне, после того как вечером в воскресенье четверо гражданских южнокорейцев погибли в аварии с участием бронемашины.

Внедорожник столкнулся с бронемашиной примерно в 21:30 на дороге общего пользования примерно в пяти километрах от полигона в Пхочхоне, у границы с Северной Кореей, которым пользуются американские и южнокорейские военные.

Об этом сообщил пожарный департамент.

Все четыре человека, которые находились во внедорожнике, погибли. Один американский солдат получил легкие травмы и был госпитализирован, сообщил департамент.

Командование вооруженных сил США в Корее сообщило, что бронемашина относилась ко 2-й пехотной дивизии – объединенной дивизии РК/США. Это первая дивизия, в состав которой входят как южнокорейские, так и американские военные. Ее возглавляет американский командир, чьим заместителем является южнокорейский офицер.

«Вооруженные силы США в Южной Корее выражают глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом инциденте, они остаются в наших помыслах и молитвах», – говорится в заявлении командования.

«Из уважения к погибшим и их семьям Восьмая армия временно приостанавливает учебную подготовку в этом районе», – отмечается в заявлении.

Командование провело оценку действий двух американских военных, которые находились в бронемашине, и они вернулись к выполнению своих обязанностей.

На фото и видео с места аварии видно сильно искореженную переднюю часть внедорожника, который, судя по всему, врезался в заднюю часть гусеничного бронетранспортера, на котором видны следы менее значительных повреждений.

В Южной Корее дислоцированы около 28,5 тысяч американских военнослужащих. США сохраняют военное присутствие в этой стране со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

Союзники спорят о том, сколько должна платить Южная Корея за содержание войск. Кроме того, Сеул настаивает на том, чтобы США предоставили ей право контролировать все войска в стране в случае войны.