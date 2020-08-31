У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал
31.08.2020, 15:29, Новости дня
Альянсом FAW-Volkswagen предложено новое исполнение популярного универсала под названием CC Shooting Brake.
В свою очередь, приобрести улучшенную модель станет возможным исключительно на рынке Китая. Главными отличиями универсала CC Shooting Brake от европейского исполнения является увеличенный клиренс. Также здесь предусмотрели дополнительный пластиковый обвес и более расширенные опции. Что касается производительности, то под капотом модели CC Shooting Brake использовали 2-литровый агрегат на 220 л.с. мощности.
Данный автомобиль получит 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Также следует выделить, что модель CC Shooting Brake отличается ценником. Пока производитель не называет точные сроки выхода универсала для рынка Поднебесной.
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