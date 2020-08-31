 

Kia Rio X-Line стал самым продаваемым хетчбэком в РФ в 2020 году

31.08.2020, 15:29, Новости дня

Сегодня стало известно, что за первые семь месяцев 2020 года самым востребованным хетчбэком на российском рынке стал KIA Rio X-Line.

Вместе с тем за период с января по июль отечественные клиенты приобрели свыше 23,1 тысячи машин, что на 12% больше, чем годом ранее. Кроме того, новая модель KIA Rio X-Line имеет более высокий дорожный просвет, улучшенную решетку радиатора и защитный обвес для кузова. У отечественных дилеров доступны модификации с 1,4- и 1,6-литровыми двигателями, которые имеют 100 и 123 л.с. мощности в разных комплектациях.

На второй строчке по спросу на хетчбэки указана модель Renault Sandero, которую приобрели 13 тысяч клиентов в России, однако продажи упали на 14% по сравнению с 2019 годом. В тройке лидеров указана отечественная модель LADA XRay с показателем 10,8 тысячи экземпляров.



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