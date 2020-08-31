Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников персонами нон грата

31.08.2020, 15:25, Новости дня

Министерство иностранных дел Латвии по согласованию с коллегами из Эстонии и Литвы приняло решение внести 30 белорусских чиновников в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет будет действовать неопределенный период времени.

В список включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, члены ЦИК, чиновники министерства внутренних дел и министерства юстиции, генеральной прокуратуры Беларуси, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, комитета государственного аудита и горисполкома белорусской столицы.

В числе лиц, объявленных в странах Балтии персонами нон грата – президент Беларуси Александр Лукашенко.

“Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов”, – говорится в сообщении МИД Латвии.

Глава ведомства Эдгарс Ринкевичс призвал Европейский союз “незамедлительно принять аналогичные решения”.

Сегодня санкции в том числе против Лукашенко анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа.

27 августа санкции против белорусских чиновников ввела Эстония, они вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко пригрозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту “подарки”, в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.