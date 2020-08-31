 

В Москве полностью закроют выделенные полосы для простых авто

31.08.2020, 15:23, Разное

Все выделенные полосы в столице скоро переведут на круглосуточный режим работы. Новые правила будут распространяться и на выходные. Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов. Эксперты считают, что нововведение решит две проблемы: помех проезду общественного транспорта в выходные и путаницы со случайными штрафами.



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