Это официально: фронтмен Little Big Илья Прусикин разводится с женой

31.08.2020, 15:20, Разное

Лидер рэйв-группы LittleBig, которая должна была в этом году представлять Россию на конкурсе “Евровидение”, разводится с женой – рэп-исполнительницей и блогером Ирой Смелой, также известной в интернет-сообществе как Tatarka. Об этом пара сообщила в официальном заявлении, опубликованном в Instagramи YouTube.

По словам пары, они приняли решение расстаться еще в прошлом году, виной тому послужил сложный график Прусикина. Он постоянно пропадал в студии и на съемках, и “семья на расстоянии” не устраивала его супругу. Ира, в свою очередь, отметила, что не понимает, почему некоторые люди стремятся сохранить семью только ради ребенка – а у пары, к слову, есть двухлетний сын Добрыня. Несмотря на предстоящий развод, Илья и Ира остались в хороших отношениях и намерены и дальше воспитывать сына вместе.

Развод отметим в стрип-клубе,

– пошутили Прусикин и Смелая. В браке они состояли 4 года, а познакомились в 2014 году. В ноябре 2017-го у супругов родился сын.

Илья Прусикин с сыном Илья Прусикин и Ира Смелая Илья Прусикин и Ира Смелая