 

Скандалы: В Сети обратили внимание на перебои с выдачей роликов о «Шугалее-2» на YouTube

31.08.2020, 15:15, Разное

Видеохостинг намеренно начал уменьшать количество просмотров трейлера фильма «Шугалей-2» и занижать релевантность в выдаче по поиску?

Скоро состоится премьера фильма «Шугалей-2» – боевика, основанного на реальных событиях. В основу фильма положено событие, произошедшее почти полтора года назад – российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были взяты в плен террористами во время проведения социологического исследования на территории Ливии. Уже больше года граждане РФ находятся в плену у ливийских боевиков.

Перед премьерой второго фильма, посвященного этой реальной истории, на него многие обратили внимание. В соцсетях началась акция в поддержку Максима Шугалея, к которой присоединились многие общественные деятели, политики, популярные блогеры и артисты. Все посчитали важным рассказать о ситуации, выходе фильма и поделиться своим мнением. Но оказалось, что администрацию некоторых площадок не устраивает такой острый интерес россиян к данной картине.

Администраторы групп в соцсетях поделились с ФАН своими наблюдениями: они заметили, что YouTube, судя по всему, намеренно занижает количество просмотров трейлера к фильму. Перед премьерой они разместили на своих площадках трейлеры киноленты, и активность в группах была большая – в день ролик смотрело по несколько сотен человек. Однако американский видеохостинг YouTube, видимо, намеренно начал скручивать просмотры. Более того, на самой площадке YouTube поиск по запросу «Шугалей-2» иногда ничего не выдает.

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Возможно, таким образом американский видеохостинг пытается помешать распространению информации о фильме? Причиной тому могут быть темы, которые поднимаются в фильмах «Шугалей» и «Шугалей-2». Например, роль американских спецслужб в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке в целом и в Ливии в частности.

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До этого YouTube уже не раз блокировал и удалял каналы и записи, которые не соответствуют проамериканским и антироссийским настроениям западной прессы. Под раздачу попали аккаунты таких каналов, как «Крым 24», ANNA NEWS, News-Front, PolitRussia, «Царьград» и ФАН. Никаких объяснений о причинах удаления аккаунтов предоставлено не было.

То есть, судя по всему, для YouTube занижение просмотров и ограничение в выдаче по поиску – стандартная и выверенная практика в борьбе с пророссийскими настроениями. Ситуация, которая формируется вокруг трейлера «Шугалея-2» лишь подтверждает это. Очевидно, что YouTube находится под контролем спецслужб США и действует сугубо в интересах своего правительства.



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