 

Офис Зеленского назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией»

31.08.2020, 15:08, Новости дня

Отдельные заявления первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина об общей амнистии и особом статусе для региона не отражают официальную позицию украинского государства, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой», – приводятся слова Ермака на сайте офиса президента.

По его словам, некоторые «одиозные и двусмысленные формулировки», на которые согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины. 

Ермак уточнил, что амнистия не может касаться тех, кто совершал военные преступления, захватывал заложников, пытал и убивал пленных, торговал людьми, участвовал в финансировании терроризма и совершал другие тяжкие преступления.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», – добавил Ермак.

Ранее замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин заявил, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе. 



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