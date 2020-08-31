 

Александр Лукашенко станет лицом концерна «Калашников»

31.08.2020, 14:55, Разное

Президент Белоруссии примет участие в рекламных и маркетинговых кампаниях российского оружейного бренда. Первый рекламный ролик с его участием выйдет осенью этого года.

– Александр Григорьевич уже не первый раз эффектно появляется на публике с продукцией нашего завода и становится самым обсуждаемым президентом в СМИ. Каждый его выход производит огромное впечатление и на нас тоже, поэтому мы и предложили ему солидный контракт и длительное сотрудничество. Всю рекламную продукцию будем производить прямо в Белоруссии совместно с пресс-службой президента. Не могу раскрыть всех деталей нашего соглашения, коммерческая тайна, сами понимаете, но лишь отмечу, что стрельба на публике будет оплачиваться отдельно. Протесты в республике и не думают утихать, так что должен получиться отличный контент, который взорвет весь мир», — заявил глава рекламной службы «Калашникова» Филипп Петров.

Изначально руководство концерна вело переговоры с французским актером Бернаром Фарси, известным по серии фильмов «Такси», где он играл комиссара Жибера, но артист запросил слишком завышенные условия, в связи с чем руководство «Калашникова» обратилось к белорусскому президенту. Доходы Лукашенко от участия в рекламе должны пополнить бюджет страны на 10% и полностью покрыть убытки от забастовок рабочих белорусских заводов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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