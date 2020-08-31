Суд Татарстана оштрафовал посадившую за руль шестилетнего ребенка женщину

31.08.2020, 14:48, Новости дня

Елабужский городской суд Татарстана оштрафовал на 25 тыс. рублей женщину, которая посадила за руль автомобиля шестилетнего сына.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Республике Татарстан.

Следствием и судом установлено, что 10 ноября 2019 года на автодороге М-7 Волга «Москва – Уфа» на территории Елабужского района республики обвиняемая усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля шестилетнего сына. В дальнейшем она разместила соответствующий видеоролик в одной из социальных сетей.

Кроме того, 23 ноября в отделе полиции в городе Мамадыш, женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее.

«Злоумышленница разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате ее действий, сотрудница полиции получила телесные повреждения», – информирует пресс-служба ведомства.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее в следственном управлении СК по Башкирии сообщили, что работница уфимского детского приюта, публиковавшая видеозаписи с унижениями подростков, по решению суда выплатит штраф в 8 тыс. рублей.