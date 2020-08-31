 

Сначала кофе, потом сон. Как поддержать себя на ночной смене

31.08.2020, 14:35, Разное


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Сон и кофе: как это делаем мы

Чтобы продержаться во время ночной смены, многие люди постоянно стимулируют себя при помощи кофе. Один из недостатков этого метода в том, что длительная «загрузка» организма кофеином может нарушить сон. Как результат, человек не может заснуть дома после возвращения с работы.  

Проблема сна, даже краткосрочного, в том, что после него человек некоторое время остается вялым и несобранным. Многие используют кофе для решения этой проблемы. Чтобы почувствовать полноценное действие кофе, требуется еще 20-30 минут. Такая задержка часто неуместна на работе. Ученые попробовали разрешить эти противоречия.

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Австралийские ученые провели небольшое исследование, отчет о котором опубликован в The Journal of Biological and Medical Rhythm Research. В 3:30 ночи они давали группе добровольцев, имитировавших работу в ночную смену, поспать полчаса. Перед сном половина участников исследования получала 200 мг кофеина (аналог двух чашек напитка), а второй (контрольной группе) давали плацебо.  

За всеми добровольцами наблюдали в течение 45 минут после пробуждения. У участников из группы «кофеин+сон» ученые обнаружили существенно большее улучшение внимательности и работоспособности.

«Вариант ”кофеин-сон” может стать жизнеспособной альтернативой – употребление кофе перед сном позволит людям, которые работают в ночную смену, получить пользу от 20-30 минутного сна, а затем немедленный эффект кофеина после пробуждения», – сказала доктор Стефани Центофанти (Stephanie Centofanti) из Университета Южной Австралии (University of South Australia), соавтор исследования.

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