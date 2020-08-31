«Жизнь бесценна. Правда бессмертна»

31.08.2020, 14:25, Разное

Премию «Камертон» имени Анны Политковской вручили спецкору «Новой газеты» Елене Костюченко и фотографу Юрию Козыреву.

Звон колокола.

Владимир Молчанов, друг семьи Анны Политковской и ведущий премии, выходит на сцену. Звучат стихи Бродского:

«Простимся.

До встреч в могиле.

Близится наше время.

Ну, что ж?»

Это восьмая по счету премия «Камертон». Премия имени Анны Степановны Политковской.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

«Беспристрастная, честная, правдивая», — говорит о ней ведущий.

Она боролась за «бесценное право человека» — «право на жизнь». Девиз этой премии: «Жизнь бесценна. Правда бессмертна».

В этом году премия в проходит в ее день рождения, хотя обычно это происходит в день солидарности журналистов, 8 сентября. 30 августа, день когда она родилась, — международный день жертв насильственных исчезновений.

«Мы сделаем всё, чтобы никто не забыл имя Ани. Будем передавать его своим детям, внукам, ученикам. Будем передавать поколениям.

Мы будем говорить, что она погибла за свободное слово. За то, что она говорила правду в лицо преступникам», — обещает ведущий.

Владимир Молчанов. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Затем зачитывает отрывок из текста самой Политковской.

АННА ПОЛИТКОВСКАЯ«Я журналист»

«Я журналист, это суть моей жизни. Я не хочу проснуться в стране победившего фашизма. Это когда свастику гравируют не на граните, а на чьей-то спине: таджикской, еврейской, армянской, украинской, короче — не нашей. Мы живем с отмененной местами Конституцией, лишь по избранным в ней статьям, которые продолжают нравиться Кремлю. Если не понравятся — их отменят.

Жестокость — это инфекция, склонная к пандемии. Она не бывает разовой. Я не хочу, чтобы политическая зима задержалась в РФ на несколько десятилетий. Очень хочется пожить, чтобы свободными были дети и внуки».

Эти слова отзываются сегодня двойной болью.

Символ премии — натуральный камертон 440 Гц. По камертону настраиваются все музыкальные инструменты, оркестры, хористы. Это идеальный, эталонный тон. «То, что делала Аня, — это был идеальной тон, — говорит Молчанов. — Образец для дальнейшего развития российской — и уже не только — журналистики».

В этом году помимо журналистской номинации появилась новая — теперь номинируется и герои журналистских материалов.

Первыми ее лауреатами стали герои текстов «Новой газеты» — «Это шторм» и «Ржавчина», Михаил Кецкало и Василий Рябинин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы

Кецкало — руководитель центра ЭКМО 52-й клинической больницы, показавший передовую борьбы за жизнь самых тяжёлых больных ковидом. «За профессионализм. Ответственность. Сострадание».

Рябинин — бывший сотрудник норильского Росприроднадзора, рассказавший об экологической катастрофе на Таймыре и снявший для этого мундир. «За честность. Бесстрашие. Солидарность».

Владимир Спиваков и Михаил Кецкало. Фото: Влад Докшин / «Новая»

«Спасибо, что так красочно описали нашу правду, нашу работу, с которой мы сталкиваемся каждый день, атмосферу борьбы за настоящую жизнь, — обращается с благодарственной речью Кецкало. — Врач спасает и возвращает тысячи жизней. Журналистское искусство спасает и возвращает миллионы душ. Спасибо вам за правду. Благодаря этому мы живем. Благодаря этому мы люди».

Василий Рябинин. Фото: Влад Докшин / «Новая»

«Знаете, если честно, в последнее время руки опускаются. Но я познакомился с замечательными людьми и хочу сказать спасибо им за эту правду. За то, что такие люди есть. На самом деле не везде в РФ знают, что есть такие люди, что есть такая газета. Я надеюсь, руки ещё долго не опустятся», — благодарит журналистов Рябинин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ржавчина. Как «Норникель» перерабатывает Таймыр в чистую прибыль. Специальный репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева

Лауреаты основной премии — авторы этих текстов, прямого репортажа «Это шторм» и специального репортажа «Ржавчина», специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко и фотограф Юрий Козырев. «За правду. Бесстрашие. Сострадание».

Елена Костюченко. Фото: Влад Докшин / «Новая»

«Я очень горда стоять на этой сцене с такими людьми, — говорит Елена Костюченко. — Эта премия имеет для меня гигантское личное значение, потому что Анна Степановна Политковская, ее тексты привели меня в профессию. Я журналист благодаря ей, я ей всем обязана. У меня не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность, которая у меня есть к ней.

Я бы хотела поблагодарить Нугзара Кобаевича, своего учителя, которого нет с нами. Ольгу Боброву, своего редактора. Дмитрия Андреевича Муратова, своего главного редактора. Свою семью — маму и сестру, которые сейчас в зале и дают мне сил работать и веру, что все не зря. И свою вторую семью, которая называется "Новая газета"».

Своего напарника Юрия Козырева. Своих героев — и я считаю правильным, что им вручается премия, ведь именно их слова звучат в наших текстах и их поступки меняют нашу жизнь.

Это длинный список, но то, за что вы нас награждаете, мы делаем вместе. То, что мы вместе, — это важнее всего.

Говорят, каждый из нас не остров, а все мы материк. Поэтому мы можем жить и работать в темные времена».

Юрий Козырев. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Вслед за ней премию принимает Юрий Козырев:

«Я несколько лет назад решил, что больше не поеду на войну. Раньше я много снимал военные конфликты. Но этой весной я оказался на передовой — в 52-й больнице. Увидел, как врачи спасают жизни в отделении, где работает Михаил. И спасибо Василию за то, что нашел смелость и провел нас партизанскими тропами и показал реальную картину происходящего в Норникеле».

Дети Анны Политковской Илья (в центре) и Вера (справа). Фото: Влад Докшин / «Новая»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Горький вкус свободы». Фильм Марины Голдовской. Памяти Анны Политковской