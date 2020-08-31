 

Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс

31.08.2020, 14:23, Разное

Уже три недели в крупных городах Белоруссии проходят акции протеста. Граждане требуют немедленного ухода Александра Лукашенко с поста президента. Они настаивают на том, чтобы в стране были проведены новые выборы.

Политолог Богдан Безпалько предположил, что главе государства придется пойти на уступки, чтобы успокоить демонстрантов. Однако эти уступки, скорее всего, будут ненастоящими, для Лукашенко “важно имитировать компромисс”.

Как отметил эксперт, большую роль в разрешении политического кризиса сыграет Россия. Лукашенко находится в “сверхкритической зависимости” от Путина. По словам Безпалько, именно российская сторона защищает Белоруссию от вмешательства Запада.

“То, что Запад отказал Александру Лукашенко в легитимации, его не свергло с престола, а вот если Россия откажет, он долго не продержится”, – заявил политолог.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Эксперт добавил, что со временем акции протеста в Белоруссии стихнут. Дело в том, что сотни тысяч человек не могут выходить на улицы каждую неделю. Многим жителям страны нужно работать, кормить своих родных, сообщает НСН.



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