Российские банки нашли замену доллару на случай отключения от валюты

31.08.2020, 14:17, Разное

Российские банки знают, чем заменить доллары, если санкции Запада будут усилены. Отключение от валюты крупнейших банков РФ предлагается сейчас некоторыми американскими политиками.

Вашингтон снова настаивает на ужесточении мер против России. В случае принятия предлагаемых в Соединённых Штатах изменений, отечественные банки могут быть полностью исключены из международной валютной системы. Уверенность в твердости таких намерений высказали эксперты издания Fitch Solution. Такая мера не даст Западу ожидаемого эффекта, заверяют российские эксперты. В случае усиления антироссийских санкций банки РФ уже получили план действий для защиты экономики. В такой ситуации все операции будут осуществляться с применением новой системы валютных сделок и золотого резерва страны.

Сейчас в американском Конгрессе некоторые политики пытаются лоббировать новый нормативно-правовой акт. Законопроектом предполагается повлиять сразу на нескольких крупных участников банковской системы Российской Федерации. Это банки ВТБ, ВЭБ, «Сбербанк», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Такие недружественные шаги со стороны Запада не принесут ущерба России, заверяют аналитики. Финансовые институты страны продолжат полноценную работу, но через «чистые» банки, не попавшие в списки запрещенных для сотрудничества. Кроме того, на данный момент активно работает программа по закупке драгоценных металлов в резерв государства. Это решение Центрального госбанка за шесть последних лет позволило увеличить золотой запас страны на 120 процентов. Как пишет «Политэксперт», государство скупило практически все добытое на территории РФ золото.