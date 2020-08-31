Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине перед ДТП

31.08.2020, 14:08, Новости дня

Второй свидетель защиты актера Михаила Ефремова Леван Бадасян заявил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

Бадасян рассказал, что 8 июня он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали «контрабандой». По его словам, в переулке он был в начале десятого вечера он увидел перед собой мужчину, передает РИА «Новости».

«Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню, но он блатной был. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человеке в бейсболке», – сообщил свидетель на заседании Пресненского суда.

Бадасян добавил, что сам связался с адвокатом.

«Я сам проявил инициативу, благодаря блогеру Васильевой, она меня свела с адвокатом Эльманом Пашаевым», – сказал он.

Однако свидетель отказался сообщить прокурору номер телефона продавца сигарет, у которого покупал их в пандемию, сославшись на то, что не хочет подставлять человека.

Кроме того, адвокат Ефремова заявил, что отсутствие его подзащитного за рулем в момент ДТП может подтвердить ряд записей с камер видеонаблюдения, сделанных по ходу движения его автомобиля до автоаварии.

«В ходе заседания свидетель Кобец сообщил об отсутствии за рулем Ефремова и о присутствии там другого лица. С целью проверки этой информации прошу суд исследовать записи с камер наблюдения по ходу движения машины моего подзащитного, например, записей с камер в Глазовском переулке. Для этого (нужно) обратиться в департамент информационных технологий Москвы», – передает ТАСС слова Пашаева.

При этом он подчеркнул, что эти записи не были исследованы на стадии следствия. Другие стороны в процессе выступили против этого ходатайства.

«Насколько мне известно, информация с камер наблюдения хранится лишь восемь дней, и в настоящее время запись из Глазовского переулка уничтожена», – сказал адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

Другой представитель потерпевших Анна Буркова попросила суд скептически отнестись к показаниям Кобца, так как, по ее словам, они «опровергаются другими материалами дела». Судья Елена Абрамова отказала защите Ефремова в истребовании дополнительных видеоматериалов.

Помимо прочего, Пашаев привез в Москву свидетеля Андрея Гаева, который «может подтвердить» отсутствие артиста за рулем в момент ДТП.

«В связи с тем, что произошло со свидетелем в Анапе, я решил обеспечить его явку в Москву. В настоящий момент она обеспечена», – сказал адвокат.

В ходе процесса судья Елена Абрамова напомнила Пашаеву, что тот еще 28 августа сообщил о допросе Гаева по видеосвязи из Анапы, и в настоящее время в суде этого города все готово для этого мероприятия. Однако Пашаев в ответ заявил, что привез свидетеля в Москву.

«Я не возражаю, если только вы не вводите суд в заблуждение», – отметила судья. Ефремов отказался от услуг защитника по назначению в ходе заседания суда

Отмечается, что Ефремов отказался от услуг защитника по назначению, которого хотела назначить судья Елена Абрамова в дополнение к уже вернувшимся в процесс адвокату Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской.

«В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от еще одного защитника, которого мне назначили», – высказался артист.

Ранее на заседании Ефремов назвал последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни. Его поддержали его адвокаты, заявив, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.

Кроме того, Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».