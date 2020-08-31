Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса

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31.08.2020, 14:08, Новости дня

Обнаруженный индонезийскими учеными новый штамм коронавируса не стоит боятся, поскольку он менее смертельный, сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, другие штаммы короновируса также заразны. Альтштейн обратил внимание на другую особенность вируса, передает канал «360». 

«Важно, что с ним связывают меньшую летальность. Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать», – заметил он.

Также вирусолог добавил, что мутаций вируса намного больше, чем известно на данный момент, и их влияние на биологические свойства вируса пока не ясны.

«Ясно одно: по мере развития эпидемии снижается летальность», – подчеркнул  вирусолог. 

В частности, в начале эпидемии на территории Западной Европы летальность находилась на уровне 10-15%, а сейчас – 1%. В РФ показатель держится в районе 1,5-2%.

Ранее президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья заявил, что мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Европе, США и некоторых частях Азии, является более заразным, но менее смертельным. 



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