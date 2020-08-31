Появились фото продвинутого Kia Sonet GT Line с парковки дилера

31.08.2020, 14:00, Новости дня

Обновленный седан Kia Sonet GT Line продемонстрировали на «живых» снимках.

Фотошпионам удалось запечатлеть уникальную новинку на парковке дилерского центра компании Kia. Кроме того, максимальная модификация имеет стильный салон с красными тонами, а также увеличенные 16-дюймовые диски. Отличить седан от предшествующей модификации можно по светодиодным противотуманным фарам, а также решетке радиатора.

Также указывается, что новинка Kia Sonet GT Line имеет цифровую панель приборов и улучшенную акустику. Из технических параметров указано, что под капотом применили 1,5-литровый двигатель, а также доступны бензиновые модификации на 89 и 119 л.с. На выбор предложат комплектации с «роботом», механической или автоматической трансмиссией.