 

Появились фото продвинутого Kia Sonet GT Line с парковки дилера

31.08.2020, 14:00, Новости дня

Обновленный седан Kia Sonet GT Line продемонстрировали на «живых» снимках.

Фотошпионам удалось запечатлеть уникальную новинку на парковке дилерского центра компании Kia. Кроме того, максимальная модификация имеет стильный салон с красными тонами, а также увеличенные 16-дюймовые диски. Отличить седан от предшествующей модификации можно по светодиодным противотуманным фарам, а также решетке радиатора.

Также указывается, что новинка Kia Sonet GT Line имеет цифровую панель приборов и улучшенную акустику. Из технических параметров указано, что под капотом применили 1,5-литровый двигатель, а также доступны бензиновые модификации на 89 и 119 л.с. На выбор предложат комплектации с «роботом», механической или автоматической трансмиссией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Генпрокуратура заявила о распространении АУЕ через соцсети

22.08 / Выдача ипотеки в июле побила рекорд

24.08 / СМИ: спецслужбы следили за Навальным во время его поездки в Сибирь

27.06 / У 17 сотрудников аппарата президента Кыргызстана подтвержден Covid-19

10.08 / В Беларуси протестующие вступают в драку с силовиками. Видео

27.08 / Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

26.07 / Мэр Мариуполя Бойченко: Лично с Ахметовым до сих пор не знаком. Но в этом году он поздравил меня с днем рождения

26.08 / Ярославская область приобретет 26 единиц оборудования для детских поликлиник

22.07 / Национальная идея, предложенная новым вице-премьером Уруским, вполне может стать визитной карточкой Украины

26.06 / В Башкирии проводили в последний путь братьев Мазовых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска