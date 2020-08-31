Обновленный Chevrolet Malibu XL получил новый двигатель в Китае

31.08.2020, 14:00, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе нового седана Chevrolet Malibu XL с улучшенными моторами для рынка КНР.

В компании анонсировали, что под капотом теперь применят усовершенствованный 1,5-литровый агрегат, который имеет мощность 165 л.с. Кроме того, покупатели также смогут приобрести модель с прежними 1,3 и 1,5-литровыми моторами. Комплектации седана Chevrolet Malibu XL предусматривают 9-ступенчатую автоматическую коробку передач или вариатор. Вместе с тем среди новшеств Chevrolet Malibu XL указывается мультимедийный комплекс MyLink+.

В свою очередь, производителем предложены существенные доработки систем безопасности, а также применение датчиков контроля давления в шинах. Стоимость обновленного седана в Китае составит от 165 тысяч юаней.