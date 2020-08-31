 

Обновленный Chevrolet Malibu XL получил новый двигатель в Китае

31.08.2020, 14:00, Новости дня

Сегодня стало известно о выходе нового седана Chevrolet Malibu XL с улучшенными моторами для рынка КНР.

В компании анонсировали, что под капотом теперь применят усовершенствованный 1,5-литровый агрегат, который имеет мощность 165 л.с. Кроме того, покупатели также смогут приобрести модель с прежними 1,3 и 1,5-литровыми моторами. Комплектации седана Chevrolet Malibu XL предусматривают 9-ступенчатую автоматическую коробку передач или вариатор. Вместе с тем среди новшеств Chevrolet Malibu XL указывается мультимедийный комплекс MyLink+.

В свою очередь, производителем предложены существенные доработки систем безопасности, а также применение датчиков контроля давления в шинах. Стоимость обновленного седана в Китае составит от 165 тысяч юаней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

26.06 / Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

14.07 / Сенатор объяснил важность приравнивания отчуждения территорий РФ к экстремизму

09.07 / Видео: Порошенко готовит переворот?

28.08 / Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси

20.08 / Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

21.07 / Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

22.07 / Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»

13.08 / Собянин назвал слухами сообщения о возвращении ограничений в Москве

06.07 / В Москве умерли 24 человека с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска