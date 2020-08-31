Киевское “Динамо” узнало своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

31.08.2020, 13:59, Новости дня

31 августа состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское “Динамо” на этой стадии встретится с нидерландским АЗ, передает “ГОРДОН”.

Противостояние в этом раунде будет состоять из одного поединка, матчи запланированы на 15-е и 16 сентября и пройдут без зрителей на трибунах. “Динамо” примет АЗ на своем стадионе.

В случае успеха киевляне выйдут в раунд плей-офф, который пройдет по классической схеме из двух матчей – дома и на выезде. За право сыграть в групповом этапе ЛЧ им придется побороться с победителем пары “Гент” – “Рапид”.

В случае поражения в поединке с АЗ “Динамо” продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.

Встреча с АЗ станет первой для киевлян в Лиге чемпионов под руководством Мирчи Луческу.

Румынский специалист назначен главным тренером “Динамо” в июле 2020 года. Первую выездную победу под его руководством “Динамо” одержало над донецким “Олимпиком”.

25 августа “Динамо” обыграло “Шахтер” в матче за Суперкубок Украины.