Впервые в истории из Израиля в ОАЭ отправился самолет

31.08.2020, 13:59, Новости дня

Сегодня утром самолет израильской авиакомпании El Al, на борту которого находятся американская и израильская торгово-дипломатические делегации, вылетел из аэропорта Тель-Авива Бен-Гурион и взял курс на столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

Такой перелет является историческим. Он стал возможен после заключения мирного соглашения между двумя странами.

Самолет Boeing-737 пролетел через воздушное пространство Иордании и впервые в истории вошел в воздушное пространство Саудовской Аравии, которая раньше разрешала пролет над своей территорией только самолетам иностранных авиакомпаний, летящим в Израиль.

Перед вылетом советник и зять президента США Джаред Кушнер выразил надежду на то, что с этого рейса “начнется историческое путешествие [Израиля] на Ближний Восток”.

Вопросы безопасности стороны намерены обсудить на следующей неделе.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений.

В соответствии с заявлением, распространенным Белым домом, Израиль в обмен на нормализацию отношений откажется от провозглашения суверенитета над палестинскими территориями “и сосредоточит усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире”.

Стороны анонсировали скорое подписание двухсторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям, технологиям, энергетике, здравоохранению, культуре, окружающей среде, установлению дипломатических отношений.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечала, что ОАЭ и Израиль сблизились на фоне общих опасений по поводу Ирана.

В конце августа президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.