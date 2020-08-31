На цыпочках: Раскрыт новый способ похудения

31.08.2020, 13:53, Разное

Медики рассказали, как можно похудеть, ходя на цыпочках. Исследование на эту тему проводили специалисты из университета Юты.

Делая шаг, человек ставит пятку на пол, а потом вес перемещается на носок. Олени и лошади перемещаются на цыпочках, а кошки и собаки используют для этого подушечки когтей. В эксперименте были задействованы 27 участников, возраст которых составил 20-40 лет. 11 человек выполняли поставленные задачи в масках, которые позволяли контролировать поступление кислорода. Хождение осуществлялось по пластинам, считывающим силу давления на землю. 16 добровольцев авторы исследования подключение к оборудованию, чтобы фиксировать активность мышц.

Самым экономичным в плане энергозатрат является способ ходьбы с опорой на пятку. Те, кто ходили на цыпочках, тратили на 83% энергии больше по сравнению с представителями первой группы. Когда человек становится на носки, то увеличивается активность основных мышц голеностопного сустава, спина, бедер и колен. Как следствие, растет число сжигаемых килокалорий.

Впервые этот факт был установлен четыре года назад. Сейчас этот способ похудения применяет множество человек по всему миру. Ученые призвали полностью не отказываться от привычного способа перемещения. Если каждый день по пять минут ходить на носочках, то можно укрепить мышцы.