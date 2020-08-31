 

В РФ количество смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%

31.08.2020, 13:53, Разное

В РФ в августе число смертей, наступивших в результате заражения коронавирусом, сократилось на 30,8%. Такие данные предоставили в оперативном штабе. Количество летальных исходов в этом месяце составило 3213 против 4643, зафиксированных в июле.
Показатель условной летальности по состоянию на конец августа в стране составил 1,73%. Месяцем ранее данная цифра составляла 1,66%. Окончательный показатель можно будет определить только после завершения пандемии.

В июле оперативный штаб сообщал в среднем о 150 смертях в результате COVID-19 в сутки. В августе аналогичный показатель упал до 103,6. За месяц удалось выздороветь 180,977 человек. Постепенно увеличивается рост вылечившихся от коронавируса россиян.

Всего в августе инфекционное заболевание было зафиксировано у 155,338 тысячи человек. В июле коронавирусом заразились 192,132 тысячи человек.

31 августа в РФ коэффициент распространения COVID-19 за сутки увеличился на 0,02. В Москве, как и по стране в целом, эта цифра составляет 1,05. Ниже единицы коэффициент держится только на Кубани, в Свердловской и Иркутской областях, а также в ХМАО. Если показатель превышает 1, то это на значит, что заболеваемость растет. Не исключено, что число выявленных случаев коронавируса в регионе стабилизировалось.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько один человек до момента изоляции успевает заразить окружающих. Регионы, где показатель не превышает единицу, могут смягчать ограничительные меры.



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