 

Новый флагман Xiaomi Mi 10T Pro порадовал ценой

31.08.2020, 13:53, Разное

Флагман Xiaomi Mi 10T Pro порадовал своей ценой на мировом рынке. Известно, что в Индии устройство будет доступно за 476 долларов.
Несколько дней назад появилась информация о том, что Xiaomi готовиться презентовать смартфоны Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Флагманские устройства должны заменить устаревшие модели.

Старшая версия получит камеру, разрешение которой составит 108 Мп. Версия Pro обзаведется OLED-экраном с частотой обновления изображения 144 Гц. За работу девайса в автономном режиме станет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч. В качестве аппаратной основы выступит Snapdragon 865. Младшая версия Xiaomi Mi 10T получит камеру на 64 Мп.

Более подробная информация о новинках от популярного китайского бренда пока не сообщается. Скорее всего, она будет доступна после проведения официальной перезентации.



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