Адель показала стройную фигуру — и получила неожиданную порцию критики

31.08.2020, 13:50, Разное

“Хотела как лучше, а получилось как всегда” — практически новый негласный девиз эпохи строгой сетевой этики, когда та или иная знаменитость оказывается в эпицентре скандала сама того не желая. На этот раз схожая участь постигла певицу Адель. Исполнительница, в последние пару лет активно занимавшаяся спортом, решила показать в Instagram результат своих трудов и сделала снимок в ярком верхе от купальника и лосинах. Однако комментаторов под этим фото стройные формы звезды совсем не впечатлили — все их внимание было уделено тому, что надела на себя Адель.

Я счастлива, что в моем любимом Лондоне будет карнавал в Ноттинг-Хилле,

— написала под фото Адель и добавила рядом эмодзи в виде британского флага, а также флага Ямайки.

Фото из Instagram АдельПоследний узор — также изображенный на верхе от купальника певицы, и стал причиной сетевого гнева. Использование купальника с таким рисунком показалось многим оскорбительным:

Дорогие белые люди, не могли бы вы, пожалуйста, просто быть собой и навсегда прекратить присвоение чужих культурных ценностей. Узлы банту были излишни, а в бикини с майским флагом не было необходимости,

— написал один из комментаторов. Были, впрочем, и те, кто написал, что “будучи жителями Ямайки, мы совсем не видим в этом проблемы. Это чудесный способ представить нашу культуру”. Нашлись и охотники придраться еще к одной детали образа Адель — тем самым узлам банту, прическе певицы.

Темнокожие женщины постоянно подвергаются дискриминации просто из-за того, что носят национальные прически — такие как узлы банту. Но белые люди — нет. Это несправедливо, и именно поэтому люди бесятся,

— написал один из пользователей.

Практически никто из комментаторов не принял к сведению тот факт, что певица явно демонстрировала карнавальный костюм и явно не собиралась никого оскоблять. И лишь друзья самой Адель — модель Наоми Кэмпбелл, телеведущая Челси Хэндлер и другие звезды, отметили то, на что героиня снимка изначально хотела обратить внимание — ее прекрасную физическую форму. К слову прочитать о том, каким образом певице удалось сбросить вес, можно здесь.