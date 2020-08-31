 

Мужчину заподозрили в убийстве жены и тещи в Петербурге

31.08.2020, 13:48, Новости дня

Сотрудники полиции задержали мужчину в Петербурге, подозреваемого в убийстве жены и тещи, которые, по его словам, якобы пытались его отравить, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Невском районе Санкт-Петербурга полицейские по горячим следам раскрыли двойное убийство… Сотрудники полиции задержали 63-летнего мужчину, который пояснил, что теща и жена якобы пытались его отравить, поэтому он нанес им смертельные ранения», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

По данным пресс-службы, тело 86-летней пенсионерки с травмами головы и женщину 59 лет с травмами, которая затем скончалась в больнице, нашли в квартире дома на Октябрьской набережной.

Подозреваемый в совершении убийства был госпитализирован с инфарктом. Возбуждено уголовное дело. «Подозреваемому вынесена мера пресечения в виде задержания по ст. 91 УПК РФ, выставлен стационарный пост в медучреждении», – сказано в сообщении.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.



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