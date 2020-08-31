 

Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву

31.08.2020, 13:43, Разное

Москва в белорусском кризисе явно встала на сторону властей республики. Однако политическая нестабильность в соседнем государстве сильно волнует Кремль, где всячески стараются избежать повторения в Белоруссии украинского сценария.

Политолог Кирилл Рогов озвучил оптимальный, по его мнению, сценарий выхода из политического кризиса. По его словам, Владимир Путин мог бы забрать Александра Лукашенко в Москву, предложив ему должность секретаря Союзного государства.

Вместо Батьки Кремль может инициировать приход к власти в республике нового президента. Это должен быть “свежий” политик, который способен удержать ситуацию в республике, отметил эксперт.

Однако этот сценарий содержит немало подводных камней, предупреждает политолог. Прежде всего – сопротивление самого Лукашенко, который не готов оставить насиженное президентское кресло, пояснил Рогов.

Кроме того, считает аналитик, у Москвы пока нет приемлемого кандидата для замены Батьки. Также Рогов полагает, что замена Лукашенко другим главой государства покажет слабость Кремля и его готовность идти на уступки, чего Москва допустить не может.

Вместе с тем эксперт считает, что российское руководство прорабатывает такой сценарий. Свидетельством этому служат слова Владимира Путина в недавнем интервью. Президент заявил, что власти необходимо уважать мнение людей, написал Рогов на своей странице в “Фейсбук”.

Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 1 августа. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко. Недовольные итогами голосования белорусы вышли на акции протеста. Запад итоги выборов не признал. Против руководства республики будут введены персональные санкции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Журналист раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко об объединении России и Белоруссии

28.06 / Мнение: Штурм полицейского участка в Портленде

11.08 / Мнение: Протесты в Белоруссии – всё будет плохо

12.07 / На границе Армении и Азербайджана произошли столкновения военнослужащих

23.07 / Больше никакой изоляции: королева Летиция и король Филипп с дочерьми открыли театральный фестиваль

17.07 / В России утверждают, что разработали «антигравитационный двигатель»

09.07 / Травма на работе привела к смерти женщины от редчайшей болезни спустя 8 лет

01.07 / Организатор концертов Наталья Субботина рассказала о тяжелом характере Харламова

02.07 / Мнение: Кто из них спасёт Россию?

09.08 / Лукашенко сделал заявление о хаосе после выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска