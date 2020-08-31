В Бурятии сняли на видео «реальный НЛО»

31.08.2020, 13:40, Разное

«Вы засняли реальный НЛО», – заявили представители канала Only Real UFOs (Только реальные НЛО) о видео, сделанном в Северобайкальске.

Видео под заголовком «НЛО г.Северобайкальск» появилось 24 июля 2020 года на канале «Чудеса Сибири». Оно было снято из окна поезда 14 июля в 17.40 часов по местному времени. При этом от имени канала было указано: «Уже две недели объекты появляются ночью в виде ярких шаров, а мне повезло я заснял днём, этот сигаровидный объект перемещаться в сторону города».

На видео обратили внимание в исследовательской группе «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления». При обработке ролика удалось найти кадр с достаточно чётким изображением объекта.

– Возможно, указанный объект или яркие шары в период с 14 по 24 июля 2020 года видели другие жители Северо-Байкальского района. Данное видео было выявлено случайно. Мы знаем, что значительная часть информации остается неизвестной для исследователей. Будем признательны, как очевидцам, так и нашедшим подобную информацию в сети Интернет, за сообщение о ней в нашу группу, – обратился администратор паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

В ответ на призыв в комментариях написал местный житель, сообщивший, что видео подобное в горах на границе Бурятии и Тывы в 2012 году.

– Возвращались с источников долины Жойгон в июле 2012-го. Шли, растянувшись по одному-два человека. По тропе к перевалу. Объект бесшумно двигался со стороны Монголии в сторону Тывы. На высоте метров 300. Сигарообразный метров 15 в длину. Сверкающий, – вспоминает очевидец.