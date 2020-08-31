С автоматом на грабли

31.08.2020, 13:31, Разное

В Беларуси управление госбезопасности задержало лидера стачечного комитета «Беларуськалий» Анатолия Бокуна.

Таракан продолжает атаковать лидеров протеста. Массовые, забастовки для режима – самое страшное. Не прекращаются и репрессии, как в отношении лидеров оппозиции, так и рядовых участников протестных акций.

Одновременно с этим, спецслужбы Лукашенко не оставляют попыток устроить провокации, чтобы дискредитировать мирные протесты, в ходе которых граждане не удосужились разбить ни одной витрины!

Начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский заявил, что ведомство обнаружило тайники с прутами, кольями и камнями, заготовленные участниками акции протеста.

После таких “поздравлений с днем рождения” от протестующих, которые были вчера, Лукашенко будет ещё активнее искать поводы и придумывать подобные истории с внутренней или внешней угрозой, чтобы подавить мирные протесты силой, сохранить власть и не отвечать за совершенные преступления против граждан.

Он уже заявлял, что ни на какие переговоры с оппозицией не пойдёт. Будет и дальше увольнять с работы, запугивать тюрьмой, хватать и избивать людей на улицах, рассылать в СМИ свои очередные идиотские фотки с автоматом и прикрываться “поддержкой Путина”.

И выжидать. Рассчитывая либо на то, что “людям надоест” и они сами разойдутся по домам. Либо, подвернётся годный вариант для провокации и силового контрнаступления на оппозицию. Чтобы в финале, как это обычно происходило с большинством диктаторов, наступить на все те же грабли, что и они.

Вместо того, чтобы уйти пока ещё не совсем поздно. Пока крови на его руках не стало ещё больше. Пока остаётся хоть какая-то возможность для политического торга. Пока возмущение от репрессий вкупе с недовольством от резко ухудшающейся социально-экономической ситуацией в стране не вывело на улицы всех до одного.

СерпомПо