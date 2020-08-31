 

В Тверской области убили знаменитого кота-библиотекаря

31.08.2020, 13:23, Разное

В Тверской области убили знаменитого рыжего кота Степана, который был официально трудоустроен в библиотеке села Городня. Директор учреждения заявила, что животное стало жертвой конфликта соседей.

Женщина сообщила, что конфликт произошел из-за того, что зверь справлял нужду в подъезде. За это он был застрелен, что вызвало волну негодования среди местных жителей. В библиотеке утверждают, что кот никогда не поступал так во время своей службы. Его смерть стала большой потерей для учреждения, сообщает телеканал “360”.



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