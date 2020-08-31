 

Кристина Асмус рассказала, по кому скучает во время командировки

31.08.2020, 13:17, Разное

Две недели назад Кристина Асмус отправилась в командировку в Геленджик. Накануне она рассказала, по кому скучает в это время больше всего.
Из-за съёмок Кристина Асмус была вынуждена покинуть свой дом и близких на длительное время. Кроме того, актрисе пришлось расстаться с любимыми питомцами, по которым, как выяснилось, она уже очень соскучилась. Так, на странице знаменитости в Instagram появился снимок, на котором она запечатлена вместе со своим псом по кличке Брюс. Под фотографией Асмус рассказала, что в её доме живут два любимца: пес «нелающей» породы басенджи, а также американский той-фокстерьер.

Животные появились в семье, когда актриса ещё была в замужем за Гариком Харламовым. После развода они остались у Асмус. Однако у неё не получилось забрать своих собак вместе с собой в командировку, так как за ними там попросту некому ухаживать.

«Соскучилась я по своим хулиганам»,- поделилась артистка.

Вероятно, она ещё сильнее скучает по своей дочери, которую на время забрал Гарик Харламов. Стоит отметить, что сама Асмус не единожды заявляла: её бывший муж прекрасно ладит с ребёнком, чего нельзя сказать про общение самих экс-супругов. Во время бракоразводного процесса у Харламова и Асмус появились споры финансового характера, что негативно отразилось на их взаимопонимании.



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