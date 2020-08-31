“Скорая”: Инструкция по применению

31.08.2020, 13:10, Разное

Нет сомнений, что если кровь бьет фонтаном, человек задыхается, внезапно перестает двигаться или лежит без сознания, надо срочно набрать 112. Зато ряд других состояний, например, боль в животе или груди, отравление или ожог, могут вызвать растерянность. Получить совет специалиста можно по телефону врачебно-консультативного пульта, в Москве это номер: +7 (495) 620-42-33. В других городах можно набрать 103 и узнать, действительно ли есть повод вызвать СМП или можно справиться самостоятельно. На том конце провода расскажут, что вам делать, а, если потребуется, отправят бригаду “скорой”.

Мосгорздрав сообщает, что при наличии температуры или признаков ОРВИ в текущих условиях врач диспетчерского центра может рекомендовать амбулаторное лечение, а не вызов медбригады на дом. Для этого человеку задают вопросы по специальной инструкции и в зависимости от ответов определяют тактику помощи: обратиться в поликлинику, направить “неотложку” или спецмашину.

На вопрос, через сколько подъедет машина СМП, нет однозначного ответа. На это время влияет не только ситуация на дороге, но и причина вызова. Не все знают, что бригады скорой помощи отличаются по назначению и, соответственно, по скорости реагирования. В общих чертах их можно разделить на общепрофильные (линейные), специализированные (включая педиатрические и реанимационные) и неотложные. Первые приедут на повышенное давление, острый живот или бытовую травму. Вторые спасут при инфаркте, ДТП или остром психическом расстройстве. “Неотложка” подхватит в ситуациях, когда нет угрозы жизни: обострение хронических болезней, высокая температура, головная боль.

Кто именно будет выезжать к вам, определяет диспетчер во время телефонного разговора. Для этого он задаст вопросы, чтобы понять суть и тяжесть происшествия. Если ситуация требует немедленного вмешательства, на вызов поедет линейная или спецбригада. Они стараются прибыть за 20 минут. Если время терпит, то отправляют “неотложку” от районной поликлиники: она добирается в течение двух часов. В зависимости от местоположения время выезда может быть увеличено. На нормы влияют состояние дорог, количество медработников и машин СМП в населенном пункте.

Скорую помощь вызывают по телефонам 112 или 103. Инструкцию по вызову можно уместить в пять важных пунктов:

Назовите пол и примерный возраст пострадавшего.

Как можно короче расскажите, что случилось и в каком состоянии человек.

Сообщите, есть ли другие пострадавшие, особенно дети, инвалиды и беременные. Если есть, приблизительно оцените их количество. Одна машина “скорой” рассчитана на одного больного.

Точно назовите адрес и узнаваемые ориентиры. Если вызываете СМП на дом, укажите номер подъезда, код домофона, этаж и квартиру.

Убедитесь, что вызов принят, и обязательно кладите трубку последним, после сигнала отбоя с той стороны.

“Мужчина, лет 30, без сознания, дышит, лежит возле автобусной остановки со стороны магазина “Пятерочка” по адресу ул. Мира, дом 35.” “Женщина, 55 лет, боль в груди, не проходит после нитроглицерина, продолжается полчаса. Улица Мира, дом 35, второй подъезд без домофона, третий этаж, лифт не работает, кв.101.” Так может звучать понятное сообщение для диспетчера “скорой”. Вас могут попросить представиться и назвать контактный номер телефона.

После звонка не занимайте линию, дождитесь бригаду и постарайтесь ее встретить. По необходимости окажите пострадавшему первую помощь. Если вы звоните из дома, запишите названия лекарств и дозировок, которые успел выпить больной, и те, что принимаются регулярно. Соберите вещи первой необходимости для госпитализации, включая лекарства, и по возможности приготовьте паспорт и страховой полис. Если нет ОМС, больного все равно отвезут в стационар, но держать там будут только пока остается угроза жизни, а затем выпишут. Полноценное лечение предоставляется гражданам РФ на основании полиса обязательного медицинского страхования.

Играть со “скорой” не рекомендуется. Если вы набрали 112 или 103 случайно, не бросайте трубку, дождитесь ответа оператора и объясните, что произошла ошибка. Шутников, вызывающих СМП просто так, штрафуют суммой от одной до полутора тысяч рублей. Есть вероятность, что эти штрафы вырастут до семизначных цифр.