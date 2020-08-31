Политолог: Предвыборные лозунги КПРФ в Иркутске звучат на грани сепаратизма

31.08.2020, 13:08, Новости дня

«Лозунги коммуниста Щапова, когда он призывает «голосовать за местного» и «выбирать сибиряков», звучат на грани сепаратизма», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Галина Солонина, комментируя ход губернаторской избирательной кампании в Иркутской области.

«В преддверии выборов перед местными жителями стоит вопрос: голосовать за позитивную повестку врио губернатора Игоря Кобзева, которая связана с развитием региона и инвестициями; или голосовать за идею «пятилеток», которую продвигает кандидат от КПРФ Михаил Щапов», – рассказала политолог Галина Солонина.

Она напомнила, что идея «пятилеток» была предложена еще экс-губернатором от КПРФ Сергеем Левченко в ходе его избирательной кампании 2015 года, «которую он провел на деньги местных олигархов».

«Но Левченко оказался недееспособным. Регион выпал из многих федеральных программ, прекратилась реализация социальных и инфраструктурных проектов, включая реконструкцию Байкальского тракта. Начались коррупционные скандалы, которые привели к отставке Левченко. Таким образом «пятилетка» от КПРФ была скорее периодом коррупции», – добавила собеседница.

«В этом смысле идеи Михаила Щапова не новы. В случае его победы мы рискуем увидеть привычную для Левченко политику молниеносного обогащения. При этом лозунги Щапова звучат на грани сепаратизма, когда он призывает «голосовать за местного» и «выбирать сибиряков», – отметила эксперт.

«Кроме того, в ходе кампании Щапов манипулятивно пытается разыграть карту Байкала, потому что эта тема способна взбудоражить население региона», – продолжила политолог.

«Ранее мы это наблюдали, когда речь шла о строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», а сейчас – в контексте решения о прокладке новой ветки Байкало-Амурской магистрали. И хотя по план строительства ветки позволит избежать причинения вреда байкальской природе, Щапов все равно пытается набрать политические очки, проводит митинги и пиарится на этой теме», – заключила Солонина.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, накануне выборов губернатора Иркутской области 63% опрошенных граждан планируют проголосовать за действующего врио главы региона Игоря Кобзева. Исходя из этих данных, эксперты прогнозируют победу Кобзева уже в первом туре.

Ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор он решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни.