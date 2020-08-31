США заявили о планах РФ повлиять на выборы в Грузии

31.08.2020, 13:08, Новости дня

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен ожидать российского вмешательства в октябрьские парламентские в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как информирует Общественное ТВ – «Первый канал», посол сказала, что у РФ якобы «есть схема вмешательства, включая кампанию по дезинформации».

Она сообщила, что США и другие страны Запада работают над «повышением сознательности грузинского общества», чтобы помочь выявлять фейки.

Келли Дегнан также призвала грузинских политиков предоставлять избирателям верные сведения по восстановлению экономики, здравоохранению, образованию, чтобы граждане голосовали «подготовленно и информированно».

«Это – лучший путь преодолеть дезинформацию из России», – сказала посол США.

В парламент Грузии 31 октября изберут 150 депутатов, дату выборов в понедельник подтвердит президент Грузии Саломе Зурабишвили.