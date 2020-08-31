Кремль уточнил сроки встречи Путина и Лукашенко

31.08.2020, 13:08, Новости дня

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится «в течение пары недель», сроки согласовываются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сроки согласовываются. Но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он уточнил, что в настоящее время речи об использовании в Белоруссии резерва российских правоохранителей сейчас не идет.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идет. Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что при такой необходимости, согласие Совфеда не потребуется, поскольку это «обязательства России, которые были ратифицированы парламентом».

Кроме того, Песков добавил, что белорусские власти и правоохранители контролируют ситуацию в стране и не допускают провокаций.

«Мы имеем в виду просто ситуацию в целом. Продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держит ситуацию под контролем и не дает возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», – сообщил он.

Ранее президенты РФ и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

До этого Путин по просьбе Лукашенко сформировал силовой резерв для возможной помощи Белоруссии в урегулировании протестных акций.