«Мы себя утвердим как жандармы Европы»

31.08.2020, 13:00, Разное

Российская интеллигенция — о возможном вмешательстве РФ в белорусские протесты.

На прошлой неделе президент Владимир Путин пояснил о создании в РФ резерва силовиков для возможной помощи Александру Лукашенко (при этом обещал не использовать его до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и «экстремистские элементы» не начнут «поджигать машины и дома»). Сам Лукашенко считает, что такой резерв может пригодиться для отражения угрозы с Запада. «Новая газета» попросила представителей российской интеллигенции, деятелей культуры и правозащитников, рассказать, что они думают о возможном силовом вмешательстве РФ в белорусские протесты.

Фото: EPA

Виталий Манскийрежиссер документального кино

— Чтобы рассуждать, нужно ли РФ вмешиваться в происходящее в Беларуси, сперва стоит определиться в терминах. Что мы называем Россией? России, в том представлении, в котором ее реализует Кремль, это безусловно нужно. Их стратегия развития страны — это, условно говоря, воссоздание «Империи зла», биполярного мира. Ему нужен мир без свобод, без демократии, без прав человека. В этой парадигме России, конечно, нужно не отпускать свои бывшие сателлиты в свободное плаванье и удерживать их. А удерживать в несвободе можно только несвободой. Если же под Россией мы подразумеваем страну будущего, то, конечно же, ей это [вмешиваться в белорусские протесты] не нужно. Более того, вмешательство грозит нанесением стране огромного урона и еще большим откатом от стартового момента, когда мы для себя начнем путь к новой жизни.

Я думаю, что силовой сценарий уже развивается по полной программе. Все заявления — это некая подготовка общества к моменту, когда тайное станет явным.

Тем временем, в Беларуси нет политического кризиса, в Беларуси сейчас происходит фантастическое, позитивное и очень неожиданное обновление общества. На выборах победила новая Беларусь. Победила вопреки всему: вопреки десятилетиям уничтожения достоинства человеческой личности, вопреки отсутствию четкого определения лидера, политической конкуренции. Это тот случай, когда реально победил народ. Но, к сожалению, в выстроенной системе Лукашенко, забетонированной платформе, где не может пробиться ничто живое, очень сложно победившему народу получить свою победу. Знаете, будто выиграл в лотерею, а устроители лотереи сбежали и не выплачивают твой выигрыш. Примерно это сейчас происходит в Беларуси. Только в данном случае устроители не сбежали — они окружили себя войсками, и не допускают победившего к получению призового фонда. Призовой фонд здесь — новые выборы и принципиально новое развитие государства, которое видит себя в семье европейских цивилизационных ценностей.

Светлана Ганнушкинаправозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие»

— Это было бы ужасно. То, что [президент Беларуси] Александр Лукашенко попросил вмешаться, — очень плохой признак. С одной стороны, это положительно говорит о том, что протесты воспринимаются серьезно (и они действительно серьезные, я очень рада за белорусов: они смогли объединиться и сказать такому многолетнему правлению «нет»). С другой стороны, это показывает, что позиция самого Лукашенко изменилась. В 2014-м году, когда РФ аннексировала Крым, в одном из интервью он четко сказал:

«а где была украинская армия? Сидели, как мыши под веником»

(Александр Лукашенко произнес эту фразу в интервью передаче «Шустер Live» в марте 2014-го года — ред.) Теперь ситуация другая. Если тогда Лукашенко был испуган тем, что РФ может ввести свои войска в Беларусь и присоединить ее таким образом мирно и спокойно, то сейчас он фактически об этом просит. Значит ему его собственная власть дороже, чем его страна.

Прежде чем говорить о том, сможет ли Беларусь самостоятельно решить этот кризис, нужно определиться, что такое самостоятельность. Самостоятельно сейчас ни одно государство в мире, даже такое, как США или Россия, ничего не решает. Мир един, мы все друг с другом связаны. Поэтому все зависит от того, как к этому [вмешательству России] отнесутся внутри, и как к нему отнесутся вокруг. Многое зависит от того, как на происходящее отреагирует Европа, которая до этого проглотила аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины. Сейчас Евросоюз мог бы активней реагировать на Беларусь. Я не говорю о военном вмешательстве, есть и другие методы влияния.

Гарри Бардинхудожник-мультипликатор, режиссер, сценарист

— Это будет катастрофа для России. Катастрофа. Мы себя утвердим как жандармы Европы, для страны это будет позор. При этом от [президента России] Владимира Путина всего можно ожидать и допустить здравый смысл я не могу. Он давно уже живет не по здравому смыслу.

Ирина Прохороваглавред журнала «Новое литературное обозрение»

— Если РФ вмешается в протесты в Беларуси — это будет полная катастрофа. Я молю Бога, чтобы этого не произошло, потому что с моей точки зрения это будет кошмар, который в первую очередь отразится на нашей стране. Остается надеяться, что здравый смысл восторжествует.

Если же РФ все же окажет силовую поддержку Лукашенко, чем это закончится — даже трудно себе представить. Что бы мы ни говорили о Союзом государстве, [переброска наших силовиков в Минск] будет восприниматься как самой Беларусью, так и другими странами, как чистой воды оккупация и развязывание войны. Последствия будут трагическими. Наша страна и так имеет не очень хорошую репутацию в мире, что очень обидно. Учитывая настроения в Беларуси и России, вмешательство в чужую политику может спровоцировать катаклизмы по всему миру, как и гуманитарные, так и политические.

Не берусь говорить, как будет развиваться ситуация.

То, что сейчас происходит в Беларуси, — это и прекрасно, и драматично, и опасно.

Исход неясен. Но, в любом случае, если в протесты будет вмешиваться другое государство, я думаю, что народ Беларуси сможет справиться с этой патовой ситуацией. [России сейчас необходимо] перебороть анахронизм в виде имперской политики, где бесконтрольное желание завоевывать новые территории превалирует над желанием инвестировать в собственною страну. Это проблема нашей жизни. Не будем забывать, что сейчас у РФ есть Хабаровск, который является серьезной проблемой, кроме того, неспокойно и в других регионах. Наверное, в политике надо задумываться над этим и двигаться в сторону более цивилизованного существования. Если делать напор на насилие и внешнее насилие по отношению к той же Беларуси, это приведет к чудовищной катастрофе.

Ольга Седаковапоэтесса, писательница

— Вмешательство российских силовиков в белорусские протесты было бы ужасным шагом. Это означало бы, что наш президент, а значит и Россия, в связи с Беларусью производит те же действия, что в Украине в 2014-м году. Хуже уже не придумаешь.

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