 

Ксения Собчак не пришла на шоу «Звезды сошлись» для поддержки Михаила Ефремова

31.08.2020, 12:53, Разное

Телеведущая и блогер Ксения Собчак обманула Леру Кудрявцеву, не появившись в ее шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Ранее знаменитость обещала, что посетит студию, где она намеревалась поддержать устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова.
В программе отмечали, что Ксения Собчак давала гарантию своего появления в шоу, но свои планы она изменила за час до начала съемочного процесса. При этом журналистка обосновала свой отказ болезнью, конкретизировав, что она могла заразиться коронавирусом. Но через час Собчак опубликовала снимок из спортзала.

Тогда организаторы шоу «Звезды сошлись» сочли, что для Собчак занятия спортом важнее поддержки Ефремова и выполнения своих обязательств. Стоит отметить, что у популярной на НТВ программы был летний перерыв, а первый эпизод в новом сезоне создатели хотели посвятить трагическому инциденту с Михаилом Ефремовым.



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