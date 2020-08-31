 

Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии

31.08.2020, 12:48, Новости дня

Россия высылает трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на высылку трех своих дипломатов, информирует МИД России.

«31 августа в МИД РФ был вызван Посол Словацкой Республики в Российской Федерации П.Припутен, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе с.г. трех дипломатических сотрудников Посольства РФ в Словакии. Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», – передает РИА «Новости» сообщили в МИД.

«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Словакия решила выслать трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Глава словацкого правительства Игорь Матович при этом заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поддерживает высылку троих российских дипломатов из Словакии, якобы таким образом Братислава дала понять, что не потерпит «преступных действий России». 

Посольство России, в свою очередь, заявило, что версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой, несмотря на ее недружественные действия.



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