Минкомсвязи выразило уверенность в безопасности технологии онлайн-голосования

31.08.2020, 12:48, Новости дня

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев уверен, что технологии, на которых построена система онлайн-голосования на довыборах в Госдуму в сентябре, обеспечат безопасность и анонимность для избирателей.

Такое мнение он высказал в Центризбиркоме, где прошло публичное тестирование нового программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает «Российская газета».

Этот комплекс будет использован в Единый день голосования 13 сентября в Курской и Ярославской областях, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам.

«В основе у нас лежит технология блокчейн, российская криптография. У нас полностью проработана модель угроз вместе с профильными ведомствами. Мы уверены, что с точки зрения информационной безопасности, анонимизации пользователей, мы всем необходимым требованиям соответствуем», – сказал министр.

Он напомнил, что новый комплекс уже дважды тестировали в закрытом режиме. По его словам, тесты позволили найти огрехи и улучшить пользовательский опыт.

«Наша конечная задача – чтобы все было устроено просто, чтобы житель мог проголосовать в один клик и чувствовать, что все это безопасно и анонимно», – добавил он.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

В мае президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Москве в 2020-2021 годах. Закон продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года.